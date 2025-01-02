По прогнозам "Казгидромета", 3 января в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды. На большей части территории страны ожидаются осадки: дождь и снег, ночью на востоке республики – сильный снег. Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью. В некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение.

На западе, севере, востоке Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе, севере, юге Павлодарской, на востоке, юге Костанайской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

3 января ночью и утром на юге, севере, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Кызылординской области и Кызылорде прогнозируют туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ночью ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Уральске туман, гололед. Ночью ветер юго-западный порывы 18 м/с.

Ночью на юге, западе Карагандинской области ожидаются небольшие осадки, днем на севере области осадки (дождь, снег). Ночью на юге, западе области, днем на севере области метель, гололед. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Караганде днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются метель, гололед, днем на западе, севере, востоке области низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области временами туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Семее и Усть-Каменогорске днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Актобе ночью ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Костанае ночью и утром ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. г. Актау: 03 января ночью и утром ожидается туман.

В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.