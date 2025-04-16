Дождь и заморозки: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Заморозки и ветер ожидаются в Жетысу.
Ветер – в области Абай, Павлодарской, Алматинской областях и ВКО.
Дождь, снег, ветер и заморозки прогнозируются в Акмолинской области.
Дождь, снег, туман, ветер и заморозки – в Костанайской области и СКО.
Пыльная буря и ветер – в Кызылординской области.
Дождь, снег и ветер стали причинами штормового предупреждения в Астане.
Гроза, туман, заморозки и ветер – в Карагандинской области.
Туман и ветер – в Улытау.
В ВКО - продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.
Гроза, туман и ветер ожидаются в Мангистау.
Гроза, пыльная буря и ветер – в Туркестанской области.
Гроза и ветер – в Шымкенте.
Заморозки – в Актюбинской области.
Гроза, град, туман, заморозки и ветер – в Жамбылской области.
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