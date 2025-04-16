В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные осадки, туман, заморозки и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Заморозки и ветер ожидаются в Жетысу.

Ветер – в области Абай, Павлодарской, Алматинской областях и ВКО.

Дождь, снег, ветер и заморозки прогнозируются в Акмолинской области.

Дождь, снег, туман, ветер и заморозки – в Костанайской области и СКО.

Пыльная буря и ветер – в Кызылординской области.

Дождь, снег и ветер стали причинами штормового предупреждения в Астане.

Гроза, туман, заморозки и ветер – в Карагандинской области.

Туман и ветер – в Улытау.

В ВКО - продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках за счет добегания талого стока с ручьев, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этим возможны разливы и подтопления.

Гроза, туман и ветер ожидаются в Мангистау.

Гроза, пыльная буря и ветер – в Туркестанской области.

Гроза и ветер – в Шымкенте.

Заморозки – в Актюбинской области.

Гроза, град, туман, заморозки и ветер – в Жамбылской области.