Дождь и усиление ветра обещают в некоторых регионах Казахстана в понедельник

Фото: fotovmire.ru

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

На юге и в горных районах юго-востока Казахстана ожидается сильный дождь, град. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и юге — пыльная буря.

На востоке, в центре Павлодарской, в центре Улытауской, на юге, востоке Атырауской, в Бескарагайском районе Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

22 мая днём на западе, юге Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью на юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе области порывы 18 метров в секунду.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 17-22, временами 25 метров в секунду. В Алматы и Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 17-22 метров в секунду.

Днём на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер северо-восточный, восточный днём порывы 18 метров в секунду.

Днём в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 метров в секунду.

Днём на востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 18 метров в секунду.

Днём на западе, юге Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.