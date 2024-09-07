Дождь и снег: в ряде регионов Казахстана снова объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 8 сентября на большей части территории страны пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны ночью – осадки в виде дождя и снега, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, в центре республики антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на севере, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области сохранятся заморозки 2 градуса.

В области Улытау, на западе области Жетысу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на севере области Жетысу сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

8-9 сентября ночью в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем гроза. 8-9 сентября ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.

В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днём ожидаются гроза, шквал.

Днём на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане во второй половине дня ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на востоке области сохранятся заморозки 2 градуса.