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Дождь и снег: в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение
По прогнозам "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке республики – сильные осадки, на юге, юго-востоке – сильный дождь. Лишь на западе страны ожидается без осадков. По республике ожидаются туман, усиление ветра, гололёд, на юге, юго-востоке страны – гроза, передаёт BaigeNews.kz.
На юго-западе, востоке, в горных районах Жамбылской, ночью и утром на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, утром и днем на юге, в горных районах Алматинской, днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Абайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях страны и столице.
На севере, в центре Кызылординской области 12 марта ожидается туман.
На севере, востоке Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке области туман.
Ночью и утром на юге, севере, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днём порывы 15-18 метров в секунду.
Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области порывы 15-20, днём на западе, в центре области временами 23 метров в секунду. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Астане ночью и утром ожидаются гололед, туман.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидаются туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается гололед.
Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. В северной половине области на дорогах сохраняется гололедица. В Актобе днем ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман. На дорогах сохраняется гололедица.
На востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед.
На юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Ветер восточный, юго-восточный. На востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 метров в секунду. В Алматы ожидается сильный дождь. Ветер восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
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