Дождь и снег: по Казахстану вновь объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 14 октября на большей части территории республики пройдут осадки: дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

На юге, днем на юго-востоке Казахстана сильные дожди, в центральных регионах, в горных районах юго-востока, днем в северных, восточных областях ожидаются дождь и снег, на северо-западе, ночью на севере, востоке РК ожидается снег.

На западе, крайнем севере страны сохранится погода без осадков. По стране ожидается усиление ветра, на северо-западе, в центре страны прогнозируется метель, на востоке, юге, в центре РК — гололед, на севере страны на дорогах гололедица, в ночные и утренние часы на севере, юге, востоке, в центре Казахстана ожидается туман.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На юге, востоке Карагандинской, на севере Актюбинской, на северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской, на западе Кызылординской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

14 октября в Астане на дорогах ожидается гололедица.

В Акмолинской области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области прогнозируют ветер северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере области Абай ожидается снег, на юге области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северный, северо-восточный на юго-западе области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на юге области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

На севере области Улытау ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман.

В центре, на севере Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильный дождь, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области гроза. Ночью и утром в горах туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается гроза.

Днём на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем в горных районах области 25 м/с. В Таразе днем ожидается сильный дождь. Временами ожидается гроза.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается северо-восточный ветер порывы 18-23 м/с. В Конаеве ожидается северо-восточный ветер, порывы 18 м/с.

На западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, северный порывы 15-18 м/с.