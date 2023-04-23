Дождь и гроза: в большинстве регионов Казахстана ожидается штормовая погода

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 11 областях страны и столице, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории республики ожидаются дожди: на севере, востоке, юге — с грозой. По стране прогнозируется усиление ветра, на западе, севере — туман, юге, юго-западе — пыльная буря.

24 апреля ночью и утром на западе Акмолинской области ожидаются гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге, востоке, в центре области 15-20 метров в секунду.

В Астане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15 метров в секунду.

24 апреля ночью и утром на северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. На юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на севере области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 24 апреля ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду, днём 15-20, порывы 23 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью на востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Днём на востоке, в центре Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днём ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, днём порывы 23 метров в секунду. В Семее ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 метров в секунду.

24 апреля на севере, западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, днём порывы 23 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 24 апреля ожидается ветер юго-восточный, днём порывы 15-18 метров в секунду.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.