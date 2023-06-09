Дождь и град придут на смену аномальной жаре в Казахстане

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Судя по прогнозу метеорологов, жара в Казахстане ненадолго отступила. По сообщению "Казгидромета", в следующие три дня, 10, 11 и 12 июня, на большую часть страны придут дожди и освежающая прохлада, передаёт BaigeNews.kz.

За кратковременные дожди с грозами, шквалистый ветер и возможный град сейчас отвечает прохождение атмосферных фронтальных разделов на территории нашей республики.

Так, 10-12 июня на севере, востоке, в центре, и в горных районах юго-востока республики ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге — пыльная буря.

Как обещают синоптики, жару в эти дни сменит существенное понижение температуры. Заметный спад температур ожидается на севере, востоке — до +20+29, в центре — до +20+33, 11-12 июня на юго-востоке республики — до +23+28.

Отметим, в последние недели в Казахстане, даже на севере страны, стояла аномальная жара. В Астане последнюю неделю температура воздуха держалась на отметке +36 градусов и выше, в результате из-за жары в Акмолинской области 39 человек получили солнечный удар.