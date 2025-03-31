Дождь, грозы и снег: какой будет погода в Казахстане в начале апреля
Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 апреля 2025 года.
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Синоптики предоставили прогноз погоды по стране в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.
Cмена барических образований обусловит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, пройдут дожди с грозами, в северных и восточных регионах в ночные часы возможен переход дождя в снег, лишь в центре и на юге страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется преимущественно погода без осадков.
В западных, северных и восточных регионах ожидается усиление ветра, в горных районах-туманы.
На большей части страны ожидается повышение дневных температур от 8-13 до 15-20 тепла, на юге от 18-23 до 20-28 тепла, на юго-востоке от 12-20 до 18-23 тепла, на востоке РК основной фон составит 5-15 тепла, а на западе ожидается понижение от 15-25 до 13-22 тепла.
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