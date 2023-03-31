Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане

Фото: egoradmin.ru

Северные, центральные регионы страны будут находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается прохладная погода, без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются неустойчивая погода, пройдут осадки, на юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег) на юге, западе страны - сильный дождь. На юге ожидаются очень сильный ветр, пыльная буря, на юго-западе – гроза, сохраняются туманы.