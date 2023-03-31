  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

egoradmin.ru Сегодня, 08:39
160
Сегодня, 08:39
160
Фото: egoradmin.ru

Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане

Северные, центральные регионы страны будут находиться под влиянием обширного холодного антициклона, ожидается прохладная погода, без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются неустойчивая погода, пройдут осадки, на юго-востоке - сильные осадки (дождь, снег) на юге, западе страны - сильный дождь. На юге ожидаются очень сильный ветр, пыльная буря, на юго-западе – гроза, сохраняются туманы.

"На юге и в горных районах Алматинской, Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области, на большей части Западно-Казахстанской области - сильный дождь. В Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областях, днем в Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:39
160
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх