Дождь, гроза и пожарная опасность: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 6 октября на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. На северо-западе, востоке, юге, юго-востоке, в центре республики ожидается дождь, на юге, юго-востоке страны с грозой, в горных районах юго-востока, ночью юга – сильный дождь, передаёт BaigeNews.kz.

На северо-западе, севере, юге, юго-востоке, востоке страны ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны прогнозируется туман.

В Карагандинской области, в области Абай, на севере, северо-востоке Актюбинской области, на востоке области Улытау, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на западе, юге Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе, юго-востоке Мангистауской областях сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на севере, в центре, в пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской областей, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и утром на востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области гроза. Ветер северо-западный на юге, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается гроза.

По области Жетысу ожидается ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.