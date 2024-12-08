В Казахстане 8 декабря проходят Довыборы в маcлихаты вместо выбывших депутатов, передаёт BaigeNews.kz.

Довыборы проходят в столице, а также во всех регионах Казахстана, кроме Алматы.

Как сообщили в пресс-службе акимата столицы, 8 декабря начались выборы в депутаты маслихата города Астаны, вместо выбывшего по одномандатному территориальному избирательному округу №6. Всего с 7 часов утра в Астане работают 19 избирательных участков, из них три закрытые.

В избирательный бюллетень включено 6 кандидатов. По городу Астана в выборах принимает участие один избирательный округ № 6, расположенный в районе "Байконыр".

Избирательные участки будут работать до 20:00. Депутаты маслихатов избираются на пять лет.