Доверие – основа любого общества, особенно в отношениях между гражданами и теми, кто обязан защищать их права и безопасность. В Казахстане уровень доверия к правоохранительным органам пока вызывает вопросы. От 25 до 50 процентов граждан, согласно данным Бюро нацстатистики, испытывают некоторые сомнения по поводу качества работы полиции, прокуратуры, Антикоррупционной службы, судебной системы. Почему так происходит и что можно сделать для восстановления утраченной репутации, BaigeNews.kz разберётся с помощью анализа данных и искусственного интеллекта.

Уровень доверия населения Казахстана к правоохранительным органам варьируется в зависимости от конкретной структуры и региона. По данным Бюро, в апреле-мае 2024 года результаты выборочного исследования показали следующее:

Полиции доверяют 61,6% опрошенных, частично доверяют 27%, скорее не доверяют 4,4%, не доверяют 4,6%.

Прокуратура: 66% доверяют, 24,1% частично доверяют, 3% скорее не доверяют, 2,3% не доверяют.

Антикоррупционная служба: 50,9% доверяют, 28,7% частично доверяют, 4,9% скорее не доверяют, 4,1% не доверяют.

Судебная система: 61,8% доверяют, 25,9% частично доверяют, 3,4% скорее не доверяют, 2,9% не доверяют.

Противопожарная служба: 79,4% доверяют, 16,4% частично доверяют, 0,9% скорее не доверяют, 0,4% не доверяют.

Служба экономических расследований: 47,8% доверяют, 29% частично доверяют, 5,2% скорее не доверяют, 2,9% не доверяют.

Кто виноват?

Недоверие граждан к правоохранительным органам в Казахстане (и других странах тоже) может быть связано с несколькими факторами.

Во-первых, коррупция. Если граждане видят или слышат о случаях взяточничества, неправомерного поведения сотрудников, это значительно снижает уровень доверия. Высокая вероятность того, что правосудие можно "купить", приводит к убеждению, что правоохранительные органы работают не для людей, а для отдельных интересов.

К сожалению, новости о коррупционерах не сходят с лент информагентств. Одни из последних: Судью из Шымкента признали виновной в крупном мошенничестве; Председателя районного суда в Жетысуской области подозревают в коррупции; В Жамбылской области начали досудебное расследование в отношении замначальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.

Пару месяцев назад задержали экс-сотрудника Антикора, находившегося в международном розыске по подозрению в получении взятки от директора школы в Шымкенте.

Взять даже телефонных мошенников. Одной из первых распространённых схем обмана были звонки от имени сотрудников полиции. Якобы человек стал виновником ДТП или каким-то другим образом нарушил закон. Чтобы "увести" его от ответственности, близким предлагали расстаться со сбережениями. И люди отдавали последнее. В стране, где нет коррупции в правоохранительных органах, у человека, которому позвонили с таким предложением, и мысли бы не возникло платить "правоохранителям", совершая тем самым новое преступление.

Во-вторых, невозможность справедливого разрешения конфликтов. Если граждане сталкиваются с несправедливым отношением со стороны полиции или не могут получить справедливое расследование дел, они начинают сомневаться в объективности и правомерности действий правоохранителей. Это может быть связано как с личным опытом, так и с общественными слухами.

Применение силы и насилия. Использование чрезмерной силы при задержаниях, физическое насилие со стороны полицейских, а также случаи пыток и унижений, которые часто становятся известны СМИ, также влияют на восприятие правоохранительных органов. Люди начинают бояться обращаться за помощью в такие структуры, опасаясь насилия.

И эти факты тоже зафиксированы в Казахстане. По словам исполняющего обязанности руководителя Национального центра по правам человека Анвара Сабирова, только в прошлом году за пытки в стране осудили 30 человек.

В этом году такие инциденты тоже есть. 17 февраля, например, в Алматы вынесли приговор двум сотрудникам полиции, применившим пытки к задержанному, чтобы получить признательные показания в совершении кражи.

В январе осудили сразу шестерых полицейских в Алматинской области. Пытки они применили к 44 потерпевшим, среди которых были граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В том же месяце камеры видеонаблюдения в отделах полиции помогли прокурорам в Жамбылской области выявить факт пыток со стороны замначальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу. Расследование ещё не завершено. Высокопоставленный полицейский задержан и водворён в изолятор временного содержания.

ChatGPT подсказал и другие причины, влияющие на уровень доверия к правоохранительным органам.

Неэффективность работы. Иногда граждане ощущают, что полиция не справляется с своими задачами, а преступления остаются безнаказанными. Низкая раскрываемость, неэффективные расследования и бездействие при обращении граждан могут привести к тому, что люди теряют веру в систему правопорядка.

Недавние исследования показали, что восприятие низкого уровня профессионализма у сотрудников полиции может также способствовать недоверию. Ситуации, когда граждане сталкиваются с некомпетентностью правоохранителей или отсутствием необходимой подготовки (например, в вопросах прав человека, расследования), создают ощущение, что полиция не может эффективно решать проблемы.

Проблемы со взаимодействием с населением. Недовольство граждан может также возникать из-за плохой коммуникации и взаимодействия правоохранительных органов с населением. Недостаточная информация о действиях полиции, отсутствие прозрачности в расследованиях или просто невежливое отношение сотрудников могут усугубить ситуацию.

В некоторых странах существует историческое недоверие к правоохранительным органам, обусловленное политической ситуацией, репрессиями или авторитарными режимами в прошлом. В таких случаях граждане могут считать полицию не только инструментом поддержания порядка, но и инструментом власти, использующимся для подавления и контроля.

Что делать?

В Казахстане повышению доверия к правоохранительным органам уделяется большое внимание, так как этот процесс напрямую влияет на эффективность работы структур и общественное благосостояние. Существуют различные инициативы как со стороны государственных органов, так и со стороны общественных организаций. Рассмотрим основные из них.

Реформа правоохранительных органов

Это один из важнейших инструментов повышения доверия. В Казахстане с 2018 года внедряется реформа, нацеленная на улучшение имиджа полиции, включая создание и внедрение новых образовательных программ для сотрудников, повышение их квалификации и этических стандартов, модернизацию технического оснащения.

Повышение прозрачности и подотчётности

Важной частью реформ является повышение прозрачности работы правоохранительных органов. Например, создание независимых наблюдательных советов или комиссий, которые контролируют работу полиции и проверяют жалобы граждан.

В Казахстане активно используется система онлайн-петиций для жалоб на действия правоохранителей, что позволяет гражданам непосредственно влиять на проверку и расследование инцидентов.

Активно функционируют национальный превентивный механизм и общественные наблюдательные комиссии. Создан Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, обеспечивающий взаимодействие между государством и гражданским обществом. В 2023 году принят Закон "Об общественном контроле", позволяющий гражданам участвовать в делах государства и проводить проверки различных объектов.

Цифровизация и открытость данных

Кроме того, государства активно внедряют цифровые технологии для улучшения взаимодействия граждан с правоохранительными органами.

В Казахстане, например, существует платформа Qamqor – портал для подачи обращений в госорганы, заявления в полицию и мониторинга их статусов.

Внедрены системы видеоконтроля, которые фиксируют нарушения дорожного движения, исключая прямой контакт между правонарушителями и должностными лицами. В пенитенциарных учреждениях, служебных помещениях полиции и оперативно-следственных подразделениях установлено видеонаблюдение.

Кроме того, внедрены стандарты рекрутинга, применяемые на государственной службе, что обеспечивает прозрачность отбора и повышает качество кадров. Приняты меры по повышению заработной платы сотрудников правоохранительных органов и предоставлению компенсаций за аренду и приобретение жилья для отдельных категорий.

Обучение и просвещение

Общественные организации в Казахстане активно занимаются обучением граждан о правах в отношениях с правоохранительными органами, а также о том, как подавать жалобы и обращаться за защитой. Это включает проведение тренингов, семинаров и лекций.

Граждане имеют возможность получить бесплатную юридическую помощь через различные государственные и негосударственные организации. Например, онлайн-платформы POMOGVSEM и JUR GURU, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ).

Активно развиваются программы по продвижению положительного имиджа полиции через социальные сети и СМИ, где показывают реальные примеры успешных расследований и спасений.

Международное сотрудничество

Международные организации, такие как ООН, Европейский Союз и Transparency International, активно сотрудничают с государствами для внедрения программ по укреплению доверия к правоохранительным органам, особенно в постсоветских странах. В Казахстане, например, действуют глобальные инициативы по борьбе с коррупцией и улучшению правового государства.

Рекомендации

Мы попросили ChatGPT дать рекомендации для государства, как повысить уровень доверия граждан к правоохранительным органам. И вот какие ответы получили:

Усилить независимость и подотчетность полиции:

Нужно продолжить развитие независимых органов контроля и мониторинга работы правоохранительных органов, включая создание независимых комиссий для расследования жалоб.

Инвестиции в цифровизацию и прозрачность:

Развитие онлайн-платформ, через которые граждане смогут не только подавать жалобы, но и отслеживать ход расследования, повысит прозрачность работы полиции и укрепит доверие.

Образовательные программы для правоохранителей:

Важно продолжить обучение сотрудников полиции этике, правам человека, а также проведению прозрачных и беспристрастных расследований.

Медиаплатформы для позитивного имиджа:

Важно создать на государственных и независимых платформах информационные ресурсы, которые бы показывали положительные примеры работы правоохранительных органов, успешно раскрытые дела, реальную помощь населению.

Снижение коррупционных рисков:

Основное внимание следует уделить созданию антикоррупционных структур внутри самих правоохранительных органов и усилению ответственности за коррупционные преступления.

Из этих ответов следует, что Казахстан находится на правильном пути, реформируя правоохранительную систему.