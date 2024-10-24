Доверчивые жители ЗКО отдали финпирамиде 180 млн тенге

В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что уроженка Чингирлауского района с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года вступила в финансовую пирамиду "Chia TaiPharmaceutical" и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении. Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге", ― говорится в сообщении.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Бурлинского района полностью доказана вина подсудимой в части создания и руководства финансовой пирамидой, а также легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.3 ст.217 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", п.3 ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем" и в совокупности уголовных правонарушении назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет", ― рассказали в прокуратуре ЗКО.

Причиненный ущерб в размере свыше 180 млн тенге полностью взыскан в пользу потерпевших.

Приговор суда вступил в законную силу.