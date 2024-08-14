Доверчивые учителя из Аркалыка оформили кредиты и перевели миллионы мошенникам
14 Августа, 07:51
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14 Августа, 07:5114 Августа, 07:51
591Фото: BaigeNews.kz
Доверчивые учителя из Аркалыка перевели миллионы тенге мошенникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В полиции рассказали, что незнакомцы представляются сотрудниками КНБ. Три учителя аркалыкской школы оформили кредит на несколько миллионов тенге и положили по указанию аферистов на так называемые безопасные счета.
"Они с Аркалыка приезжают, оформляют кредит по 3,5 миллиона, кладут на непонятный счёт и только после понимают, что их обманули", – сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.
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