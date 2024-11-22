Доверчивые пенсионеры стали жертвами почтальона в Костанайской области

Полицейские в Костанайской области раскрыли серию мошенничеств. Подозреваемая - почтальон, которая, злоупотребляя доверием стариков, оформляла на них займы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленница действовала из корыстных побуждений с целью денежной наживы, отметили в полиции.

"Мошенническая схема заключалась в том, что подозреваемая просила пенсионеров сфотографироваться для подтверждения получения письма, а также облегчения процедуры получения пенсионных накоплений. После чего с помощью мобильных приложений она оформила на них кредиты и микрозаймы. В результате ее преступных действий жертвами стали пятеро пенсионеров Костанайского района. Так, например, двоим из них она оформила кредиты на сумму по 1 млн тенге каждый, а остальным – микрозаймы. Общий материальный ущерб составил более 2,3 млн тенге", - говорится в сообщении правоохранителей.

По факту нескольких эпизодов мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полицейские уже провели досудебное расследование и направили дело в суд. За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Полиция призывает граждан более активно информировать пожилых людей о рисках, связанных с мошенническими схемами, и рассказывать им о способах защиты от обмана", - отмечено в обращении к населению.

Ранее сообщалось, что полицейский просил односельчан оформить кредиты и проигрывал деньги.