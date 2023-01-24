Доведение ребёнка до суицида, религиозные обряды - расследование в отношении благотворителей начали в Алматы

В Алматы расследуют уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие. Проведённые обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению", - сообщили в полиции.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.