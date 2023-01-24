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Доведение ребёнка до суицида, религиозные обряды - расследование в отношении благотворителей начали в Алматы
В Алматы расследуют уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие. Проведённые обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению", - сообщили в полиции.
Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
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