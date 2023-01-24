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Доведение ребёнка до суицида, религиозные обряды - расследование в отношении благотворителей начали в Алматы Сегодня, 20:34
244
Сегодня, 20:34
244

Доведение ребёнка до суицида, религиозные обряды - расследование в отношении благотворителей начали в Алматы

В Алматы расследуют уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлений со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие. Проведённые обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению", - сообщили в полиции.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kris P Brothers Almaty (@kris__p__almaty)

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#расследование #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:34
244
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