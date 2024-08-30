  • 30 Августа, 16:48
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Доведение до самоубийства женщины расследуют в Актау

Сегодня, 15:49
АВТОР
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pixabay Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: pixabay

В Актау женщина погибла, упав с многоэтажки. Трагедия произошла в 33 микрорайоне города. В полиции завели дело по факту доведения до самоубийства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В социальных сетях появилась видеозапись с места падения женщины с многоэтажного дома в Актау. На кадрах видео видно, что на место трагедии прибыла оперативно-следственная группа, и территорию возле дома оцепили желтой лентой. 

По информации полиции, трагедия произошла в ночь с 29 на 30 августа в одном из домов 33 микрорайона.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали происшествие.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в ведомстве.

 

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