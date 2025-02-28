Досудебное расследование начали по факту выброса газа на шахте в Хромтау
Одного из пострадавших отпустили домой, один - в реанимации.
Сегодня, 19:45
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Сегодня, 19:45Сегодня, 19:45
145Фото: baigenews.kz
На шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината (ДГОК) в Хромтау во время буровых работ произошёл выброс водорода. Пострадали рабочие. Начато расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.
"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ начато досудебное расследование", - заявил начальник следственного управления департамента полиции Бауыржан Асауп.
Ранее стало известно, что пострадавших четверо. Один из них в тяжёлом состоянии.
Работников шахты доставили в районную больницу.
"Двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение, один отпущен домой, один находится в реанимации в тяжёлом состоянии", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.
В ДЧС уточнили, что на момент происшествия в шахте находилось 228 работников, всех сотрудников вывели на поверхность. Работа шахты временно приостановлена.
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