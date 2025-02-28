  • 28 Февраля, 20:38
  • BAIGENEWS

Досудебное расследование начали по факту выброса газа на шахте в Хромтау

Одного из пострадавших отпустили домой, один - в реанимации.

Сегодня, 19:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: baigenews.kz

На шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината (ДГОК) в Хромтау во время буровых работ произошёл выброс водорода. Пострадали рабочие. Начато расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ начато досудебное расследование", - заявил начальник следственного управления департамента полиции Бауыржан Асауп.

Ранее стало известно, что пострадавших четверо. Один из них в тяжёлом состоянии. 

Работников шахты доставили в районную больницу.

"Двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение, один отпущен домой, один находится в реанимации в тяжёлом состоянии", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

В ДЧС уточнили, что на момент происшествия в шахте находилось 228 работников, всех сотрудников вывели на поверхность. Работа шахты временно приостановлена.

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