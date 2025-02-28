На шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината (ДГОК) в Хромтау во время буровых работ произошёл выброс водорода. Пострадали рабочие. Начато расследование инцидента, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ начато досудебное расследование", - заявил начальник следственного управления департамента полиции Бауыржан Асауп.

Ранее стало известно, что пострадавших четверо. Один из них в тяжёлом состоянии.

Работников шахты доставили в районную больницу.

"Двое пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение, один отпущен домой, один находится в реанимации в тяжёлом состоянии", - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

В ДЧС уточнили, что на момент происшествия в шахте находилось 228 работников, всех сотрудников вывели на поверхность. Работа шахты временно приостановлена.