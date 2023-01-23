Досудебное дело начато по факту смерти 3-летнего малыша, впавшего в кому после наркоза

Фото: polisia.kz

Костанайские полицейские начали досудебное расследование пофакту смерти 3-летнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Он больше месяца находился в коме после плановой операции. О смерти малыша сообщили утром 21 января.

"По факту смерти 3-летнего ребёнка, впавшего в кому после наркоза, полиция начала досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия, проводятся экспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, ранее врачи заявили, что малыш впал в кому в результате реакции на наркоз, введённый во время плановой операции. Родители мальчика обратились с жалобой в управление здравоохранения и прокуратуру.

Как выяснилось, пострадали ещё четыре маленьких пациента. Всех пятерых прооперировали с применением анестезии. После этого у детей поднялась высокая температура, кто-то не мог самостоятельно сидеть, у некоторых была потеряна координация движений.

Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах случившегося.