Доступную ипотеку для казахстанской молодёжи предлагает внедрить депутат

Самой важной потребностью молодёжи является проблема жилья, заявил депутат мажилиса Даулет Мукаев. Он рассказал, как можно решить этот вопрос, передаёт BaigeNews.kz.

"Молодежь – это движущая сила общества, будущее нашей страны. Оказание всесторонней поддержки молодежи является одним из приоритетных задач государства. Самой важной потребностью является проблема жилья. Но этот вопрос не находит своего решения", - заявил депутат Даулет Мукаев.

По его словам, сегодня молодые люди в мегаполисах подвергаются высокому риску остаться за бортом жизни.

"Молодые люди не могут накопить деньги и купить собственное жилье. Этому есть ряд причин. Во-первых, с 2019 года увеличился уровень инфляции, а цены на жилье растут из года в год. Еще 5 лет назад средняя цена за квадратный метр по республике составляла 200 тысяч, а сейчас почти 400 тысяч. То есть он увеличился в два раза", - отметил депутат.

Он предлагает создать условия для получения молодыми людьми доступного жилья и возможности приобретения ими собственного жилья с первоначальным взносом не менее 10% и процентной ставкой не более 5%.