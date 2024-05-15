Доступную ипотеку для казахстанской молодёжи предлагает внедрить депутат
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Самой важной потребностью молодёжи является проблема жилья, заявил депутат мажилиса Даулет Мукаев. Он рассказал, как можно решить этот вопрос, передаёт BaigeNews.kz.
"Молодежь – это движущая сила общества, будущее нашей страны. Оказание всесторонней поддержки молодежи является одним из приоритетных задач государства. Самой важной потребностью является проблема жилья. Но этот вопрос не находит своего решения", - заявил депутат Даулет Мукаев.
По его словам, сегодня молодые люди в мегаполисах подвергаются высокому риску остаться за бортом жизни.
"Молодые люди не могут накопить деньги и купить собственное жилье. Этому есть ряд причин. Во-первых, с 2019 года увеличился уровень инфляции, а цены на жилье растут из года в год. Еще 5 лет назад средняя цена за квадратный метр по республике составляла 200 тысяч, а сейчас почти 400 тысяч. То есть он увеличился в два раза", - отметил депутат.
Он предлагает создать условия для получения молодыми людьми доступного жилья и возможности приобретения ими собственного жилья с первоначальным взносом не менее 10% и процентной ставкой не более 5%.
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