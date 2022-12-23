Доступность жилья: Казахстан на 33 месте из 113 стран

Фото: ranking.kz

Показатели доступности жилья в Казахстане согласно рейтингу аналитиков Numbe, достаточно хороши: страна занимает 13-е место среди 40 стран Азии и 33-е — среди 113 стран мира, пропуская вперёд такие страны, как Саудовская Аравия, США, ЮАР, Австралия, Пуэрто-Рико, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Рейтинг составлен исходя из соотношения стоимости квартиры и среднего годового дохода семьи, зависящего от "чистых" зарплат. Для сравнения: Узбекистан занял в этом рейтинге лишь 75-е место, Россия — 88-е, Беларусь — 90-е. Открывают рейтинг такие нефтегазовые страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, замыкает Сирия.

Как отметили аналитики, 33-е место у РК говорит о достаточных сложностях в плане возможности приобретения жилья. Согласно данным "РИА Рейтинг" среди 33 стран Европы у Казахстана самые слабые позиции в плане самых низких (не считая Украины) показателей по объёмам ипотечных займов на душу населения, хотя при этом выше, чем в других странах, скорость развития ипотечного рынка.

Это также подтверждает и то, что в целом займы в рамках коммерческой ипотеки в РК слишком дорогие для населения. Сейчас оптимальное решение жилищного вопроса — накопления с системой жилстройсбережений и последующая доступная ипотека. В рамках системы ЖСС ипотечный кредит можно получить по самым низким на рынке ставкам: от 7,4 процента ГЭСВ для промежуточного займа и от 3,6 процента ГЭСВ — для жилищного займа. Сегодня систему ЖСС на рынке РК реализует всего один фининститут — Отбасы банк.

При этом сама жилая недвижимость в РК остаётся в весьма доступном ценовом диапазоне. Так, в рейтинге стран по стоимости квартиры в центре города Казахстан занял 11-е место среди 104 стран с показателем одна тысяча долларов США за квадратный метр.

Для сравнения: Узбекистан оказался на 14-м месте, Беларусь — на 37-м, Армения — на 60-м, Россия — на 70-м. Возглавили рейтинг Египет, Пакистан и Венесуэла, замкнул Гонконг (Китай).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, цена нового жилья в РК в ноябре этого года составляла 435,9 тысячи тенге за квадратный метр (плюс 17,3 процента за год), а стоимость квартир на вторичном рынке — 489,7 тысячи тенге за квадратный метр (плюс 26,9 процента за год).

В ноябре прошлого года удорожание составляло 15,2 процента для нового жилья и 23,1 процента — для вторичного рынка.

И даже при таком заметном росте цен в сегменте жилой недвижимости аналитики отмечают, что квартиры в РК остаются сравнительно недорогими в глобальном масштабе. Таким образом, жильё в РК является достаточно доступной и одновременно доходной инвестицией, а механизмы, работающие на ипотечном рынке, облегчают задачу для желающих приобрести заветные "квадраты".