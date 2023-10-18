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Доступ к газу получили жители ещё одного микрорайона Талдыкоргана

Сегодня, 17:09
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акимат Жетысу Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
209
Фото: акимат Жетысу

В области Жетысу реализован ещё один проект по газоснабжению. На этот раз доступ к голубому топливу получили жители одного из жилых массивов областного центра "Жастар-2", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате области Жетысу, в течение года там построили новый газопровод протяженностью 22 км, на эти цели было выделено 295 млн. тенге.

Это позволит подключить больше пятисот абонентов.

"Спасибо, что нам подключили газ. Что нам будет теперь тепло, что нам не надо уголь закупать тоннами. Дрова заготавливать. Вместе с газом в наши дома пришёл комфорт", - сказала жительница жилого массива "Жастар-2" Бакыт Жанабаева.

Как сообщают в областном управлении энергетики и ЖКХ, сейчас в области Жетысу доступ к голубому топливу имеют 288 тысяч человек или 41,2% населения. После реализации запланированных в этом году порядка 20 проектов эта цифра значительно возрастет.

В этом году доступ к газу получат еще около 9500 жителей с.Ынтымак в пригороде областного центра, а также жители пропущенных участков по городу Талдыкорган, это 585 жителей или 150 домов. К слову, на данном этапе в Талдыкоргане доступ к природному газу получили свыше 54 тыс. человек, подключено более 33,1 тыс. абонентов или 61%.

"А буквально завтра газ придет еще в два села Каратальского района.  Доступ к газу получат 2330 жителей сел Кальпе и Оян, это свыше 700 домов", - сообщили в акимате.

Сейчас в области Жетысу доступ к голубому топливу имеют 288 тысяч человек или 41,2% населения. После реализации запланированных в этом году порядка 20 проектов эта цифра значительно возрастёт.

Кроме того, аким города Талдыкорган Ернат Базил проинформировал о развитии инфраструктуры нового микрорайона.

По его словам, для обеспечения централизованным водоснабжением были проложены водопроводные сети протяженностью 21 км, и сегодня жители микрорайона на 100% обеспечены качественной питьевой водой. Были установлены свыше 500 опор уличного освещения, охватившие полностью 16 улиц.

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