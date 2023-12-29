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Достижения, скандалы и громкие задержания: чем запомнился 2023 год

Сегодня, 17:44
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Достижения, скандалы и громкие задержания: чем запомнился 2023 год Сегодня, 17:44
Сегодня, 17:44
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2023-й выдался насыщенным на разные события. Триумф наших спортсменов, аварии и ЧС, громкие задержания и судебные процессы, все это в видеообзоре уходящего года на BaigeNews.kz.

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