2024 год стал важным этапом в развитии системы образования Казахстана. Министерство просвещения, как уполномоченный орган, реализует стратегические цели, направленные на повышение качества образования на всех уровнях — от дошкольного до технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz.

Дошкольное образование

Сегодня в 11,6 тыс. организациях дошкольного образования воспитываются около 1 млн детей. По итогам 2024 года в регионах страны открыто 627 дошкольных организаций на 75,5 тыс. мест, что позволило обеспечить дошкольным обучением и воспитанием 93,1% детей в возрасте от 2 до 6 лет, состоящих в очереди.

Для обеспечения прозрачности в распределении мест в дошкольных организациях в 2024 году в пилотном режиме была внедрена система ваучерного финансирования в четырех городах Казахстана – Тараз, Шымкент, Туркестан, Уральск. В дальнейшем ее масштабирование планируется по всей стране.

При дошкольных организациях функционирует более 4,2 тыс. консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации. Эти пункты оказывают важную помощь в воспитании и развитии детей, обеспечивая равные стартовые условия для их обучения и подготовки к школе. В текущем году методическую и педагогическую поддержку получили более 328 тысяч родителей и детей. Кроме того, для поддержки родителей детей, не посещающих детсады разработано мобильное приложение "Беске дейін үлгер". Приложение протестировано в четырех пилотных регионах – Абай, Актобе, Караганда, Кызылорда, и получило положительные отзывы от родителей.

Ведется работа по синхронизации дошкольного и начального образования, в рамках которой оцифрована индивидуальная карта развития ребенка.

На основе национальных ценностей разработана программа "Тәрбие бесігі". Для погружения детей в языковую среду с раннего возраста в сентябре этого года запустился пилотный проект "Тілге бойлау", направленный на создание социальной среды в организациях образования. Этот подход, основанный на международном инновационном опыте, стимулирует творческое развитие ребенка и поддерживает его в обучении. Одной из особенностей метода является то, что он не ограничивает, а наоборот, развивает творчество детей, что, как известно, положительно влияет на уровень их связной речи и словесно-логического развития. На сегодня проект реализуется в пяти регионах страны.

Также Министерством разработана программа предшкольной подготовки для будущих первоклассников "Балақайлар мектебі". Она обеспечивает преемственность между дошкольным образованием и начальной школой, дает возможность педагогам и родителям подготовить детей к обучению в школе по всем направлениям типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения. Программа разработана в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения. В этом году ее прошли 115 тыс. детей.

Среднее образование.

Сегодня в системе среднего образования функционирует 7964 школы, в которых обучаются более 3,9 млн детей и трудятся 408 тыс. педагогов.

Одним из крупных достижений этого года стало то, что каждый второй участник международной олимпиады от нашей страны вернулся с призовыми местами. На самой престижной Международной олимпиаде по химии IChO и мировом чемпионате по робототехнике "First Global Challenge" казахстанские школьники обогнали представителей 190 стран, став трехкратными чемпионами мира на двух олимпиадах. Всего копилка Сборной нашей страны пополнилась 563 медалями, из которых 77 золотых, 201 серебряная и 285 бронзовых. 26 казахстанских школьников, завоевавших призовые места на ТОП-7 престижных олимпиадах получили денежные премии: за золото – 1500 МРП, серебро – 1000 МРП и бронзу – 500 МРП.

Еще одним значимым событием стало проведение самой престижной Международной олимпиады по биологии IBO – 2024 в Казахстане в июле этого года. В ней приняли участие 305 юных биологов и 275 ученых из 81 страны. Сборная нашей страны еще раз подтвердила высокий международный имидж казахстанского образования, показав 100% медальный зачет.

Вот уже второй год подряд проводится Республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ. По итогам количество сельских школьников, занявших призовые места, увеличилось почти в 10 раз, что открыло новые возможности для тысяч ребят.

Впервые в истории страны сразу два педагога удостоились звания "Қазақстанның Еңбек ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан". Это высокая оценка, уважение и доверие, оказанные Президентом труду педагогов нашей страны. Это учитель математики с 40-летним стажем специальной школы-интерната №4 города Алматы Гульжанар Нурпеисова и учитель школы-гимназии №34 имени Асана Тайманова города Уральск Западно-Казахстанской области Эльмира Траисова.

Кроме того, из рук Главы государства 23 педагога удостоились звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". Еще 64 педагога завоевали статус "Лучший педагог" по итогам республиканского конкурса. Всем 89 педагогам назначено государственная премия в размере 1000 МРП (3,9 млн тенге).

Значительно увеличилось число молодых людей, желающих стать педагогами. Если в прошлом году 1500 обладателей "Алтын белгі" выбрали путь педагога, то в 2024 году их число возросло до 1800. По итогам этого года в школы страны пришли трудиться более 8 тыс. педагогов.

Качественное образование и целенаправленное воспитание, конечно же, тесно связаны с профессиональным потенциалом руководителей образовательных организаций. По примеру Президентского молодежного кадрового резерва, в 2023 году нами запущен инициированный Главой государства проект "1000 лидеров изменений в образовании". По его итогам организации образования получают руководителей, обладающих творческим подходом, лидерскими и созидательными качествами. В рамках проекта в прошлом году сертифицированы 207 педагогов, в этом - еще 376 педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Помимо этого, более 80 тыс. педагогов организаций среднего образования прошли бесплатные курсы повышения квалификации, организованные АО НПЦК "Өрлеу". Из них сельских педагогов 57,8%.

67% школ страны расположены в сельской местности. В целях нивелирования разницы в качестве образования между городскими и сельскими школами, а также развития потенциала сельских школ реализуется проект "Ауыл мектебі – сапа алаңы", который включает подпроекты, реализуемые в регионах, который включает региональные инициативы такие как: "Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с использованием цифровых технологий" в Актюбинской области, "Повышение качества образования по предметам естественно-математического направления" в Алматинской области и "Развитие сети опорных школ "Отпан" в Мангистауской области, "Ustaz Ulytau" в области Улытау. В целом, результаты проекта показали, что по сравнению с 2023 годом качество образования в малокомплектных сельских школах повысилось в среднем на 7-9%.

Для оказания социальной поддержки детям из социально уязвимых семей в подготовке обучающихся к выпускным экзаменам в сентябре 2024 года в 2576 школах страны стартовал новый проект "Цифровой учитель". Учащимся предоставляется доступ к электронным платформам и цифровым образовательным ресурсам. Дополнительными занятиями по основным предметам охвачено 27 114 обучающихся.

По поручению Главы государства Минпросвещения РК совместно с МЦРИАП, международным технопарком Astana hub и АО НЦПК "Өрлеу" запустили пилотный проект образовательной онлайн-платформы по обучению основам программирования для школьников и педагогов. Более 300 учителей и тренеров повысят свою квалификацию по двум направлениям: "Искусственный интеллект" и Game Development. Кроме того, олее 27 тысяч школьников обучатся навыкам программирования.

Техническое и профессиональное образование

Сегодня в стране функционирует 772 организации технического и профессионального образования, в которых обучаются 565 тыс. студентов, из них 177 тыс. приняты в этом году.

Дуальным обучением охвачены 91 тыс. студентов. По итогам 2024 года объем государственного образовательного заказа в колледжах страны увеличился на 143 тыс. мест, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием, по востребованным специальностям, составил 90%. По поручению Главы государства 65% госзаказа направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и инженерию. Показатель трудоустройства выпускников колледжей в Казахстане составляет 79%.

В целях поддержки студентов колледжей в два раза увеличены размеры стипендиальных выплат: 2023 г. – 50%, 2024 г. –50% с охватом более 300 тыс. студентов. Более 87% из числа нуждающихся студентов обеспечены местами в общежитиях. С 2019 по 2023 годы введено 76 общежитий на 14,8 тыс. мест, в этом году еще 4 общежития на 1,2 тыс. мест. Помимо этого, обучающиеся по госзаказу обеспечены социальной поддержкой – питанием и проездом. Безусловно, это оказало свое влияние на вовлеченность к техническим профессиям среди активного населения.

Впервые в истории страны Национальная сборная добилась значительных результатов на 47-м международном чемпионате WorldSkills в Лионе, Франция, завоевав 6 медальонов отличия и номинацию "Лучший в нации".

Разработаны новые подходы к развитию системы технического и профессионального образования. Подготовка кадров в колледжах осуществляется на основе особенностей 4 макрорегионов с учетом региональной экономики. На сегодня начата работа по профилизации и укрупнению 195 колледжей.

В колледжах запущено 160 стартап-проектов, обновлена материально-техническая база 104 колледжей. С учетом требования профстандартов, ГОСО и стандартов WorldSkills разработано около 8 тыс. образовательных программ. В целях распространения эффективных передовых методик и подходов в обучении определены локомотивы-колледжи, на базе современных колледжей созданы 3 IT-центра.

Инклюзивная среда

Создание инклюзивной и безбарьерной среды в образовании является ключевым фактором, обеспечивающим равные возможности для всех учащихся. Сегодня 90% школ страны создали условия для получения инклюзивного образования, а охват детей специальной психолого- педагогической поддержкой до 80%.

Впервые в этом году внедрена трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения, разработаны новые требования к кабинетам поддержки и индивидуальным программам для работы с детьми с особыми потребностями.

В школах введена должность "педагога-ассистента", которая позволила увеличить число специалистов с 1 тыс. до 2,5 тыс. за год. На 10% увеличена квота приема при поступлении на учебу в организации технического и профессионального образования для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов.

Для обеспечения достаточной сети ПМПК пересмотрен норматив открытия сети одного ПМПК с 60 тыс. до 50 тыс. детского населения. Увеличивается сеть специальных организаций. Их количество достигло 496, что на 21 единицу больше по сравнению с прошлым годом. Открыто 96 кабинетов поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Разработано более 600 специальных учебных программ.

Охрана прав детей

Обеспечение безопасности детей и защита их прав — это важнейшие аспекты социальной политики и правовой системы страны. Для оперативного реагирования на случаи нарушения прав детей внедрены внеплановые проверки без предупреждения субъектов контроля с этого года расширены контрольные функции Комитета по охране прав детей в части увеличения перечня объектов, подлежащих контролю, расширены полномочия по привлечению к административной ответственности. Законодательно закреплен статус и полномочия регионального уполномоченного по правам ребенка.

В рамках принятого Закона РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей в июне этого года введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении детей. Законодательно закреплена функция контакт-центра "111".

В стране более 330 человек стали наставниками над детьми-сиротами. До 692 единиц увеличена штатная численность специалистов органов опеки и попечительства. 36 организаций для детей-сирот трансформированы в Центры поддержки детей. Государством оказана поддержка более 510 тыс. детям из социально уязвимых семей из фонда "Всеобуч" на сумму свыше 22,5 млрд тенге для приобретения одежды и школьных принадлежностей. Помощь адресована школьникам из семей, получающим адресную социальную помощь (АСП), с доходом ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также школьникам из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.

Впервые в этом году в 20 регионах страны открыты Центры психологической поддержки. За несколько месяцев в центрах оказана помощь около 240 тыс. наших граждан (школьники, родители, педагоги).

В организациях образования начали обучать Урокам личной безопасности, которые включают основы личной безопасности, правила безопасного поведения в общественных местах, на улице, дома и в интернете.

Реализуется проект "Медиативные школы Казахстана", направленный на создание безопасной и поддерживающей образовательной среды. В рамках инициативы во всех школах страны начнут функционировать службы школьной медиации, которые будут способствовать эффективному разрешению конфликтов и предотвращению негативных последствий для школьников, педагогов и родителей. В состав служб медиации вошли старшеклассники, педагоги, психологи, социальные педагоги, родители, а также представители неправительственных организаций, попечительских советов и старшего поколения.

Воспитательная работа. Дополнительное образование

Школа занимает одну из ключевых ролей в формировании гражданско-патриотических ценностей у детей. Впервые в сентябре прошлого года министерством разработана и принята программа "Біртұтас тәрбие". В этом году программа обновлена согласно общенациональным ценностям, озвученным Главой государства на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" по шести ценностным группам и 77 пошаговым действиям.

В рамках программы во всех школах страны функционируют Центры педагогической поддержки родителей. Их главный приоритет – усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении и воспитании детей, развитие культуры позитивного родительства. Благодаря нововведению вовлеченность родителей выросла с 40% до 60%. Согласно результатам опроса среди педагогов, 82% респондентов отметили положительное влияние программы на профессиональное развитие классных руководителей, 84% опрошенных выделили положительное воздействие "Біртұтас тәрбие" на рост активности обучающихся, а также 71% педагогов отметили усиление взаимодействия между школой и семьей.

В рамках проекта "Читающая школа" охват учащихся превысил 30%, а фонд школьных библиотек увеличился на 1,3 млн книг в этом году, составив в общей сложности 4,8 млн экземпляров. Улучшилась материально-техническая база библиотек организаций образования за счет создания 1717 cowоrking-центров.

Президентом страны поставлена задача – возобновить деятельность детских кружков, где представители будущего поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества. В этом году охват детей дополнительным образованием увеличен до 86,3 % – это 3,3 млн детей, а сеть организаций дополнительного образования с 1625 до 1713. В целом, дополнительное образование реализуется по трем направлениям: внешкольные организации, школьные кружки и спортивные секции. Всего в стране функционирует 1625 внешкольных организаций и предлагается 380 видов кружков по разным направлениям.

Наряду с этим ведется строительство организаций дополнительного образования. Только в этом году открыто 8 центров допобразования, 3 детских оздоровительных центра (лагеря), 779 комьюнити-центров в сельских школах, а также модернизировано 190 организаций дополнительного образования.

Организация оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей стали одним из ключевых вопросов лета 2024 года. Впервые в этом году разработаны единые требования к каждому виду лагерей, привлечены к работе волонтеры и педагоги допобразования, создан республиканский мониторинг приемки лагерей и проведения инструктажа. Создан реестр детских оздоровительных центров, утвержденных уполномоченными госорганами. Для удобства детей и их родителей разработан информационный пакет "Балаларға базарлық" и "Безопасное лето". Для формирования у детей культуры летнего отдыха и обеспечения их безопасности Министерством просвещения Республики Казахстан разработаны Guidebook "Твоё увлекательное лето". Проведена специальная подготовка 120 тыс. педагогов-организаторов. В регионах реализованы уникальные проекты по организации летнего отдыха: "Ұлы Дала кереметі", "Jas galym", "Гастро туризм", "Бір күн қалада", "Гостевая семья". По итогам лета 2024 года отдыхом и оздоровлением в 11 287 детских оздоровительных центрах охвачено 3,1 млн школьников или 93,4%, в том числе 600 тыс. детей из социально уязвимых семей и более 5 тыс. из пострадавших от паводков регионов.

Инфраструктура, безопасность, цифровизация

Особое внимание уделяется улучшению образовательной инфраструктуры. По итогам года в стране создано более 200 тыс. ученических мест. Из них за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования (средства, изъятые у коррупционеров) 19 объектов образования. За счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения инвестиций – 56 школ.

Наиболее ярким событием в истории страны стал Национальный проект "Комфортная школа", в рамках которого на сегодня открыта 41 школа. Примечательно, что 44% комфортных школ расположены в сельской местности. Беспрецедентные меры по строительству школ значительно сократили существующие проблемы переуплотнённости и трехсменки. Таким образом, на сегодня около 3 тыс. школ в стране работают в одну смену. Наряду с этим капитально отремонтировано 280 школ, приобретены 1395 современных предметных кабинетов (робототехники, химии, биологии, физики, STEM) для 842 школ. Проведена модернизация 1000 сельских школ по 7 направлениям: текущие ремонты, обновление мебели, библиотек, столовых, улучшение условий безопасности. Восстановлено 25 объектов, пострадавших в результате паводков.

Повышена техническая оснащенность системами безопасности более 10 тыс. организаций образования.

С сентября текущего года для 1,7 млн учащихся школ организовано бесплатное питание и 97 тыс. воспитанников детских садов из социально уязвимых семей. Совместно с Минздравом пересмотрены нормы питания детей в организациях образования и разработан новый стандарт питания.

По поручению Главы государства проведена комплексная работа по ускорению процесса цифровизации образования. Так, по итогам 2024 года скорость интернета увеличена с 19% до 90% школ. Показатель качественного интернета в казахстанских школах увеличен в 3 раза. При этом 100% школьных учебников переведены в цифровой формат и доступны на 11 платформах. В мобильном приложении eGov Mobile запущен новый сервис Bilim. В нем доступны цифровые аттестаты об основном и общем среднем образовании. Автоматизирована система зачисления первоклассников в школу и студентов в колледжи на веб-портале электронного правительства еgov.kz.

Разработан модуль "Прием на работу педагогов", в котором проходит открытый конкурс на занятие вакантной должности педагога. Благодаря цифровым решениям при проведении республиканских конкурсов для учителей появилась возможность подавать заявку онлайн, мониторить на каком из этапов они находятся, какие баллы выставлены экспертами и другое.

В 215 школах Астаны, Мангистауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей реализуется пилотный проект "Социальный кошелек" для бесплатного питания детей соответствующих категорий.