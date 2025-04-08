Достижения Казахстана в профилактике заболеваний отметили в ВОЗ
Огромную роль в этом сыграло то, что Казахстан принимает меры во области профилактики заболеваний.
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Казахстан стал одной из 10 стран мира, добившихся снижения преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что важную роль в этом сыграли меры государственной поддержки, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахстан - одна из 10 стран мира, где мы смогли добиться снижения преждевременной смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Таких как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и другие. Огромную роль в этом сыграло то, что Казахстан принимает меры во области профилактики заболеваний. Это запрет вейпов, строгая политика в отношении алкоголя, а также программа вакцинации от вируса папилломы человека", - отметил Ханс Клюге.
Он также добавил, что вскоре под эгидой ВОЗ планируется открытие Академии по первичной медико-санитарной помощи, где в рамках сотрудничества между Казахстаном и Европейским бюро ВОЗ будет осуществляться подготовка высококвалифицированных кадров. Молодые специалисты пройдут обучение на уровне первичной медико-санитарной помощи и будут оказывать медицинские услуги.
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