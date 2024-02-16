Достижение Елены Рыбакиной отметили в WTA
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
74Фото: ktf.kz
Официальный Instagram-аккаунт Женской теннисной ассоциации (WTA) прокомментировал победу казахстанки Елены Рыбакиной (4-е место в рейтинге WTA) над канадкой Лейлой Фернандес (38-е место) в четвертьфинале турнира в Дохе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Елена Рыбакина выбила Лейлу Фернандес и вышла в свой третий полуфинал в сезоне. Она уже одержала 14 побед в 2024 году", — пишет WTA.
В полуфинале турнира в Дохе Рыбакина сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32-е место).
Ранее сообщалось, четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина успешно провела четвертьфинальный матч на турнире серии WTA 1000 в катарской столице Дохе.
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