В областном центре Восточно-Казахстанской области полицейские задержали горожанина, подозреваемого в ограблении магазина автозапчастей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел в ночное время. Злоумышленник, скрыв лицо под медицинской маской, разбил стеклянную вставку в двери на первом этаже здания и проник вовнутрь, откуда похитил контейнеры с мелочью и купюры различных номиналов.

По словам подозреваемого, он знал, где хранятся деньги, так как ранее неоднократно доставлял им воду для кулеров.

По предварительным данным, сумма похищенного составила около 600 тысяч тенге. Полиции удалось изъять часть похищенных денежных средств. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит ограничение либо лишение свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества.