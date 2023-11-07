Достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой - Сапаров о запасах пшеницы

Уборка зерновых культур завершается во всех регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Как сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, общая уборочная площадь сельхозкультур в 2023 году составила 24 миллиона гектаров, это на 652 тысячи больше по сравнению с прошлым годом.

По его словам, сейчас уборка зерновых завершается во всех регионах страны.

По данным акиматов областей, убрано 16,9 миллиона гектаров (98,7%). При средней урожайности в 9,7 центнера с гектара намолочено 16,4 миллиона тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 миллиона тонн пшеницы.

Министр отметил, что несмотря на плохие погодные условия, объём ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 миллионов тонн. Этого с учётом переходящих остатков в объёме трёх миллионов тонн достаточно для полного обеспечения страны хлебом и мукой.

Айдарбек Сапаров также сообщил, что в республике собрано 4,3 миллиона тонн овощных культур, 3,5 миллиона тонн картофеля и 1,6 миллиона тонн маслосемян, в частности, намолочено 747,5 тысячи тонн подсолнечника.

Глава Минсельхоза также отметил, что для поддержки аграриев выделено 426 тысячи тонн льготного дизтоплива по цене 250 тенге за литр. Кроме того, на сушку зерновых и масличных культур дополнительно выделили 62,5 тысячи тонн льготного дизтоплива.