Полицейские в Уральске задержали пьяного водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Конфликт произошёл из-за несоблюдения правил дорожного движения. Один из водителей достал пистолет и стал угрожать оппоненту. Пострадавший сообщил об этом в полицию. Полицейские остановили машину нарушителя в посёлке Зачаганск. Водитель был пьян и попытался скрыться, но его задержали. В машине нашли сигнальный пистолет", – сообщили в МВД.

На водителя завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и начали административное производство по нескольким статьям.