"Достал пистолет и стал угрожать": пьяного водителя задержали в Уральске
На него завели уголовное дело.
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
63Фото: МВД РК
Полицейские в Уральске задержали пьяного водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Конфликт произошёл из-за несоблюдения правил дорожного движения. Один из водителей достал пистолет и стал угрожать оппоненту. Пострадавший сообщил об этом в полицию. Полицейские остановили машину нарушителя в посёлке Зачаганск. Водитель был пьян и попытался скрыться, но его задержали. В машине нашли сигнальный пистолет", – сообщили в МВД.
На водителя завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и начали административное производство по нескольким статьям.