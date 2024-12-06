Досрочное снятие пенсии: какие пороги будут действовать в 2025 году
В ЕНПФ рассказали, как рассчитывались эти данные.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сообщили, какие пороги минимальной достаточности (ПМД) станут действовать в 2025-м гоу для использования пенсионных накоплений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию фонда.
Данные значения вступят в силу с 1-го января следующего года. Суммы варьируются примерно от трёх до 10 млн тенге (в зависимости от возраста).
В ЕНПФ отметили, что размеры ПМД не изменились и остались на уровне 2024 года.
При расчёте порогов на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:
- минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
- минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
"Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", - добавили в ЕНПФ.
Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.
Самое читаемое
- Инновационный способ ремонта канализационных сетей применят в Семее
- Педофила-рецидивиста осудили на 20 лет в Павлодаре
- Полицейские устроили погоню за пьяным лихачом в Уральске
- Чемпионат Азии по боксу: казахстанец проиграл сопернику из Таджикистана
- Движение транспорта ограничили на трассе в Кызылординской области