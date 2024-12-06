В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) сообщили, какие пороги минимальной достаточности (ПМД) станут действовать в 2025-м гоу для использования пенсионных накоплений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию фонда.

Данные значения вступят в силу с 1-го января следующего года. Суммы варьируются примерно от трёх до 10 млн тенге (в зависимости от возраста).

В ЕНПФ отметили, что размеры ПМД не изменились и остались на уровне 2024 года.

При расчёте порогов на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:

минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

"Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", - добавили в ЕНПФ.

Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане.