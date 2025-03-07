Досрочно прекращены полномочия председателя правления KASE Алины Алдамберген
Её заменит Адиль Мухамеджанов.
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Алина Алдамберген покидает пост председателя правления KASE по собственной инициативе. Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи её полномочия истекут 31 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Алдамберген избрана председателем правления KASE 9 февраля 2016 года.
"Под руководством Алдамберген KASE вышла на принципиально новый уровень развития, внедрив новые информационные системы, новые инструменты и новый бизнес. В частности, осуществлён переход на новые торговые системы, на KASE проведены крупнейшие IPO в истории фондового рынка страны. Биржевой оборот на рынках KASE увеличился более чем в четыре раза. Важным шагом в развитии инфраструктуры рынка стало внедрение клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента сначала в периметре KASE, а затем с выделением этой деятельности в отдельную организацию", - отметили в организации.
Председателем правления биржи с 31 марта будет Адиль Мухамеджанов. Срок его полномочий обозначен до 1 июля 2026 года.
С 2021 года Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", до этого работал заместителем председателя правления KASE и ранее занимал различные должности в департаменте монетарных операций Национального банка РК.