В Костанае сейчас проживает 7 ветеранов Великой Отечественной войны. Еще в прошлом году их было 9. Большинству из еще живущих давно исполнилось больше 90 лет, но они сохранили не только силы, но и веру в жизнь, полны позитива, а по жизнерадостности дадут фору молодежи. Один из таких костанайских ветеранов - 98-летний Михаил Петрукович. Война застала его в родной Беларуси, когда ему едва исполнилось 14 лет, а повзрослев, Михаил Федорович сам попал на фронт, воевал во многих странах и получил несколько ранений. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz ветеран рассказал как он прошел сразу две войны.

Михаил Федорович Петрукович родился в деревне Камень Логишинского района Бресткой области Беларуси. Эту часть страны фашисты оккупировали одной из первых. Ветеран вспоминает, как увидел, что по главной улице его деревни идут танки, а рядом с ними немецкие солдаты с оружием.

"Конечно было страшно, спрятался на крыше, но оттуда наблюдал за ними, а потом убежал в лес, стал партизаном, как и многие дети из нашей деревни", - рассказал ветеран.

До своего совершеннолетия он так и прожил в белорусских лесах, младшая сестра приносила тайком еду. В 1944 году, когда советские войска освободили от фашистов белорусское село, и как только Михаилу Федоровичу исполнилось 18 лет, его забрали на фронт. Сначала привезли в Румынию, потом в Венгрию, немного обучили, а потом дали оружие и отправили в бой. Молодой Петрукович был пулеметчиком, воевал на втором Украинском фронте, потом на Забайкальском фронте.

"Немного повоевал, получил ранение, попал в госпиталь. Когда подлечили, попал в гвардейскую дивизию, в составе которой дошел до Чехословакии. Там освобождали деревни, села, города, мы были освободителями, нас ждали", - говорит ветеран Петрукович.

Вскоре война окончилась, но не для Михаила Федоровича. Его отправили на Дальний Восток, потом в Монголию, выдали боевое оружие и снова отправили на фронт.

"Помню, мы стояли, в основном все молодые еще, и к нам вышел высокий, крепкий мужчина и сказал: "Дорогие отцы, дорогие сыновья, мы снова идем воевать, в Японию!" Так я попал сначала в Красноярский край, а потом на Курильские острова. Так я дошел до Тихого океана..." - рассказывает ветеран.

Когда американцы сбросили бомбы на Херосиму и Нагасаки, война в Японии закончилась, а Михаил Федорович вернулся в родную белорусскую деревню только в 1950 году. Война и служба Родине в итоге продлились для него целых 6 лет. Всю войну Михаил Федорович прошел простым рядовым.

В Казахстан ветеран попал в 1961 году по программе переселения, которую объявил тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Михаил Федорович уточняет, что программа было добровольной, кто хотел, тот переезжал, кто не хотел - оставался на малой родине. Петрукович решил поехать на освоение целины.

"И попал в очень красивое село Каменка Боровского района. Оно стояло в лесу, рядом озеро, рыба, грибы, ягоды. Невероятная красота!" - с удовольствием рассказывает ветеран.

По его словам, поначалу было сложно с работой, потому что всю более-менее хорошую работу отдавали местным, к приезжим относились с подозрением. Им приходилось заниматься самой сложной и черновой работой. Но потом, вспоминает ветеран, когда поняли, что он не пьяница, не хулиган, позвали на работу на молочную ферму, где он и трудился.

В Казахстане Михаил Федорович нашел свою любовь, женился. У него двое детей, семь внуков, шесть правнуков и одна праправнучка. Супруга умерла 15 лет назад, после ее смерти ветеран еще 9 лет жил самостоятельно. Но когда перенес две операции, переехал к сыну в частный дом.

"Со здоровьем у отца еще более-менее все нормально, он все понимает, слышит, сам рассказывает о войне, память пока не подводит. Есть проблемы со зрением, но в таком возрасте это нормально", - говорит сын ветерана Николай Петрукович.

На вопрос о секрете своего долголетия Михаил Федорович реагирует улыбкой. Говорит, что всегда много работал, не увлекался спиртным и курением. Но главный секрет, видимо, в наследственности.

"Мои родители дожили до 86 лет, и отец, и мать умерли в этом возрасте. Самый старший брат дожил до 97 лет, а младшая сестра живет по сей день. 1 июля этого года ей исполнится 89 лет. Так что у нас семья долгожителей", - смеется ветеран.

Конечно много радости Михаилу Федоровичу приносит забота детей, внуков, правнуков, внимание различных организаций. Каждый год его поздравляют, дарят цветы, подарки, награды. Ветеран часто бывает на свежем воздухе. Сын живет в частном доме, поэтому есть возможность долго находиться во дворе, дышать свежим воздухом, любоваться цветущими деревьями и цветами. Хотя переезжать к сыну он поначалу категорически не хотел, потому что еще ходил на своих ногах. Сейчас ветеран тоже передвигается самостоятельно, но говорит, все же лучше, что сын о нем заботится.

"Я очень рад, что жил до 80-летия Великой Победы. Конечно, ни думал, ни гадал, что доживу, но дожил. Теперь вот мечта - дожить до 85-летия Победы, - улыбается ветеран. - Но это уже как Бог даст, это уже не в наших силах, хотя и хотелось бы".

Поколению своих детей, внуков и правнуков Михаил Федорович, прежде всего, желает беречь мирное небо над головой. Мир оказался довольно хрупким, поэтому тем более, его нужно беречь, как можно тщательнее.

Праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великов Отечественной войне начались в Костанае с 26 апреля. В этот день прошел вело-пеший пробег, посвященный 83-й годовщине отправки на фронт 151-ой стрелковой бригады из Костаная. 8 мая на площади перед областным акиматом пройдут концерты с участием местных артистов, которую организуют фестиваль военной песни. 9 мая утром пройдет легкоатлетический полумарафон, в 11.00 у мемориала воинам-костанайцам в Парке Победы состоится торжественный митинг с возложением гирлянды Воинской Славы цветов. Память погибших почтят минутой молчания.

Потом в Парке Победы Костаная по традиции развернут полевую кухню, проведут акцию "Солдатская каша". В нескольких котелках будут варить настоящую фронтовую кашу и угощать ею желающих. В рамках концертной программы "Играй, гармошка фронтовая" будут играть на баянах и гармошках, исполняя песни военных лет. В Центральном сквере города в обед выступит военный оркестр, завершится празднование 80-летия Победы театрализованным представлением.

В городе установят LED-экраны с портретами героев-костанайцев: Султана Баймагамбетова, Леонида Беды, Ивана Павлова и других.

На специальном брифинге 5 мая заместитель акима Костанайской области Серик Бектурганов отметил, что в этом году будет сделан упор на мирное восприятие праздника Победы, проводить парады с участием военной техники не будут. К тому же, в регионах нет такой возможности, чтобы в параде участвовала боевая техника, поэтому парада не будет. Но все мероприятия, которые планировались заранее, включая концерты, выступления детских коллективов, развертывание полевой кухни и конечно салют обязательно пройдут.