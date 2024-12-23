С января 2025 года дошкольные организации столицы перейдут на ваучерное финансирование.Об этом сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев на брифинге в столичной службе коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

На данный момент проект ваучерного финансирования внедрен в городах Тараз, Шымкент и Туркестан.

Глава столичного Управления образования назвал основные преимущества ваучерной системы финансирования:

1. Свобода выбора для родителей. Родители, получившие ваучер, могут выбрать любое дошкольное учреждение из Перечня, что создает стимул для детских садов улучшать качество предоставляемых услуг и привлекать, удержать новых клиентов. Это способствует достижению принципа "справедливости".

2. Объективная оценка качества. Пересмотренный подход к оценке работы детских садов позволит родителям непосредственно оценивать качество образовательных услуг, что устраняет субъективность и повышает общий уровень обслуживания. Проект также открывает двери новым участникам рынка, создавая здоровую конкуренцию и улучшая качество услуг, что соответствует принципу "качества".

3. Прозрачность финансирования. Функционал местных исполнительных органов по утверждению объема государственного заказа для каждого детского сада будет отменен, и средства будут предоставляться непосредственно ребенку. Если ребенок выберет и перейдет в другой детский сад, ваучер будет следовать за ним, что обеспечивает принцип "прозрачности".

Кроме того, Касымхан Сенгазыев рассказал об основных принципах ваучерного финансирования.

"Если раньше ребенок стоял в очереди на место в детском саду, то теперь он становится в очередь за ваучером. Теперь выбор детского сада также осуществляется за родителем. Ранее государственный образовательный заказ был закреплен за детским садом, а сейчас ваучер следует за ребенком", - пояснил он.

Реализация ваучерного финансирования в Астане начнется в январе 2025 года.

В системе ваучерного финансирования очередь делится на 18 категорий в зависимости от возраста ребенка и его социального статуса. У каждой категории будет своя очередь.

Ваучер выдается по итерации (повторению), а очередь автоматически обновляется дважды в год.

Ранее сообщалось, сколько государственных детсадов откроют в Астане в 2025 году.