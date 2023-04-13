Досаев предложил способ борьбы с наркозакладчиками в Алматы

Жительница Алматы на встрече с главой мегаполиса попросила возобновить патрулирование улиц для борьбы с наркозакладчиками. Ерболат Досаев в качестве решения предложил установить камеры и пояснил, что делается для улучшения освещения улиц, передаёт BaigeNews.kz.

"Если у нас есть места закладок, про которые знаете вы или другие, я дам поручение акиму района поставить там камеры. Пока по освещению в городе нестабильно. Например, фонарь стоит новый, а шкаф управления наружного освещения старый. Нам нужно заменить шкафы управления наружного освещения. В этом году собираемся это сделать, появятся около 800 новых. Работу по освещению проведём, камеры установят", - сообщил аким города Ерболат Досаев.