Собственники алматинского ипподрома до конца марта должны представить программу его развития. Об этом глава города сообщил, отвечая на вопросы во время встречи с населением Жетысуского района, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы города, с прошлого года ведутся переговоры с собственниками ипподрома, которые до конца марта должны представить программу его развития, что, скорее всего, потребует значительных вложений.

При этом Ерболат Досаев подчеркнул, что целевое назначение ипподрома останется неизменным.