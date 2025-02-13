Досаев поведал о будущем алматинского ипподрома
До лета планируется получить четкое представление по данному вопросу.
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Собственники алматинского ипподрома до конца марта должны представить программу его развития. Об этом глава города сообщил, отвечая на вопросы во время встречи с населением Жетысуского района, передаёт BaigeNews.kz.
По словам главы города, с прошлого года ведутся переговоры с собственниками ипподрома, которые до конца марта должны представить программу его развития, что, скорее всего, потребует значительных вложений.
При этом Ерболат Досаев подчеркнул, что целевое назначение ипподрома останется неизменным.
"Если собственники не будут заниматься реконструкцией, то мы будем искать нового инвестора, либо город может взять на себя эту задачу, но это дорогостоящее дело. Постараемся до лета какую-то картинку получить, что будет с алматинским ипподромом", - отметил градоначальник..
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