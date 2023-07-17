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Досаев посетил проблемные объекты в Алматы и назвал сроки завершения работ
Во время объезда Ерболат Досаев посетил новую парковую зону в Алмалинском районе.
Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего объезда посетил проблемные объекты социальной и инженерной инфраструктуры, где строительно-монтажные работы реализуются с нарушениями сроков, передаёт Baigenews.kz.
В частности, посещены новые корпусы школы-интерната № 9 и Центра детской неотложной медпомощи, новый парк со строящейся зоной для катания на скейте, а также ремонтируемый участок тепломагистрали по проспекту Гагарина.
На первом объекте аким осмотрел новый корпус школы-интерната № 9 для детей с нарушениями речи. Строительно-монтажные работы были начаты 20 июля 2021 года. С учетом корректировки проекта подрядная организация должна была завершить строительство до конца прошлого года. В декабре за срыв продленного срока в отношении подрядчика ТОО "Barat & Co" подан иск в суд. После судебного разбирательства работы были возобновлены. На сегодня объект завершен на 95%.
Ерболат Досаев обратил внимание руководства управлений строительства и образования на конкретные недоработки, влияющие на комфортабельность здания для инклюзивного обучения детей.
Особое внимание уделено оснащению учебного корпуса, на который по поручению акима были выделены дополнительные бюджетные средства. Школа, как подчеркнул аким, должна быть сдана в срок до конца июля текущего года, и что акимат не будет принимать работы подрядчика до полного устранения всех несоответствий. Также среди обозначенных акимом задач – налаживание системы ухода за зелеными насаждениями на территории школы.
Аким Алматы в ходе объезда городских объектов осмотрел здание нового корпуса Центра детской неотложной помощи в Бостандыкском районе, строительство которого началось в августе 2021 года. Подрядчик должен был завершить работы в декабре 2022 года, но объект не был сдан вовремя. В марте текущего года акимат подал иск в суд на ТОО "Корпорация Ак ордасы" из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию.
Работы на объекте возобновлены и ведутся в усиленном режиме. На сегодня работы на объекте завершены на 85%, оборудование закуплено на 96%. Аким поручил завершить строительство здания нового корпуса до конца августа, при этом заранее проработать вопросы организации единой въездной зоны к зданию Центра, учитывая близрасположенную больницу № 12. В целом, новый корпус, мощностью 300 обращений в сутки позволит улучшить качество оказания экстренной медицинской помощи детям.
Во время объезда Ерболат Досаев посетил новую парковую зону в Алмалинском районе. Строительно-монтажные работы по благоустройству общественного пространства парка были начаты весной 2022 года со сроком сдачи 1 июля текущего года. На сегодняшний день выполнено 95% работ. На стадии завершения строительство скейт-парка.
В ходе осмотра аким поручил проверить объект на полное соответствие строительным нормам и правилам. На особый контроль городским управлениям необходимо взять соблюдение технологии заливки бетона, требуемой для строительства скейт-парка. Имеющиеся недоработки должны быть устранены до начала августа.
Кроме того, глава мегаполиса обратил внимание профильных управлений на необходимость дальнейшего развития зеленого фонда парка, поручил держать на особом контроле содержание и защиту деревьев, обеспечивать поливом, в т.ч., учитывая текущие погодные условия.
Также аким города проверил темпы реконструкции тепломагистрали-1 от теплового комплекса-1-6 по проспекту Гагарина до Центрального транзитно-распределительного пункта теплоэнергии. Ранее жители сообщали о якобы низких темпах проводимых работ. На данном участке было выявлено 17 повреждений тепловой магистрали, в июне этого года начат капитальный ремонт.
В данный момент по проспекту Гагарина работы по разработке траншеи завершены на 100%, ведутся работы по подготовке основания и монтажу нижних лотков сборного непроходного канала с дальнейшей укладкой трубопроводов. Аким поручил завершить работу по проспекту Гагарина и открыть движение до конца августа.
Аким Алматы отметил важность данной магистрали, которая является связующей для перераспределения тепловой энергии и доведения ее до горожан. Данная магистраль круглый год обеспечивает теплоснабжением 60 объектов, в которые входят 19 многоквартирных жилых домов, два детских сада и другие 39 объектов.
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