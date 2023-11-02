  • 3 Ноября, 05:38
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Досаев поручил устранить дефекты после ремонта в одной из школ Алматы

Вчера, 17:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат г. Алматы. Вчера, 17:28
Вчера, 17:28
317
Фото: акимат г. Алматы.

Капитальный ремонт школы №127 проведен неудовлетворительно, заявил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе посещения объекта в Ауэзовском районе. К подрядной организации ТОО "BEREKET-TK" есть ряд вопросов и нареканий, глава города поручил оперативно устранить все замечания – школа может быть открыта лишь при полной готовности к приему детей, передает BaigeNews.kz

Школа №127 была построена в 1988 году, с тех пор в здании не проводились ремонтные работы. На то, чтобы привести в соответствие современным нормам безопасности и образования, по поручению акима Алматы было выделено 2,4 млрд тенге. Капитальный ремонт начался в октябре 2022 года, в настоящее время работы завершены на 95%. 

Главе города доложили, что в ходе работ было проведено сейсмоусиление, ремонт крыши, здания, отопительной системы и водопровода, замена ограждения по всей территории, установка спортивного комплекса. В настоящий момент подрядная организация занимается благоустройством территории. 

Ерболат Досаев обратил внимание руководства управления строительства на качество проектных работ, проведенных подрядной организацией: глава города озвучил претензии к покраске стен, отсутствию прорезиненных участков на входе в школу для удобства детей в осенне-зимний период. Аким города также поручил переоборудовать пороги в школе, чтобы избежать падений и травм детей, изолировать провода в зоне раковин в уборной, устранить технические нарушения проведенной вентиляции и облагородить внутренний двор с газоном для удобства и комфорта школьников.

Кроме того, даны замечания компании, осуществляющей технический надзор за качеством строительно-монтажных работ.  Согласно установленным срокам, школа должна была открыться в ноябре текущего года. Глава города дал время подрядчику до конца декабря на устранение всех нарушений.

Наверх