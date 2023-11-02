Досаев поручил устранить дефекты после ремонта в одной из школ Алматы

Капитальный ремонт школы №127 проведен неудовлетворительно, заявил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе посещения объекта в Ауэзовском районе. К подрядной организации ТОО "BEREKET-TK" есть ряд вопросов и нареканий, глава города поручил оперативно устранить все замечания – школа может быть открыта лишь при полной готовности к приему детей, передает BaigeNews.kz.

Школа №127 была построена в 1988 году, с тех пор в здании не проводились ремонтные работы. На то, чтобы привести в соответствие современным нормам безопасности и образования, по поручению акима Алматы было выделено 2,4 млрд тенге. Капитальный ремонт начался в октябре 2022 года, в настоящее время работы завершены на 95%.

Главе города доложили, что в ходе работ было проведено сейсмоусиление, ремонт крыши, здания, отопительной системы и водопровода, замена ограждения по всей территории, установка спортивного комплекса. В настоящий момент подрядная организация занимается благоустройством территории.

Ерболат Досаев обратил внимание руководства управления строительства на качество проектных работ, проведенных подрядной организацией: глава города озвучил претензии к покраске стен, отсутствию прорезиненных участков на входе в школу для удобства детей в осенне-зимний период. Аким города также поручил переоборудовать пороги в школе, чтобы избежать падений и травм детей, изолировать провода в зоне раковин в уборной, устранить технические нарушения проведенной вентиляции и облагородить внутренний двор с газоном для удобства и комфорта школьников.

Кроме того, даны замечания компании, осуществляющей технический надзор за качеством строительно-монтажных работ. Согласно установленным срокам, школа должна была открыться в ноябре текущего года. Глава города дал время подрядчику до конца декабря на устранение всех нарушений.