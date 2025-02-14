В 2024 году в стране участились случаи краж элементов обстановки пути на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге, передает BaigeNews.kz.

Злоумышленники похитили стробоскопы, солнечные батареи, профлисты, мусорные контейнеры, светильники, дорожные знаки и щиты водопропускных труб.

Национальная компания КазАвтоЖол подала в правоохранительные органы многочисленные заявления по данным фактам.