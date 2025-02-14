Дорожные знаки стали чаще воровать на казахстанских трассах
Участились кражи дорожных знаков и оборудования на автодорогах республиканского значения.
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
132Фото: Unsplash
В 2024 году в стране участились случаи краж элементов обстановки пути на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге, передает BaigeNews.kz.
Злоумышленники похитили стробоскопы, солнечные батареи, профлисты, мусорные контейнеры, светильники, дорожные знаки и щиты водопропускных труб.
Национальная компания КазАвтоЖол подала в правоохранительные органы многочисленные заявления по данным фактам.
"Если вы стали свидетелем подобных преступлений, просим незамедлительно сообщить в полицию по номерам 102 или 1403. Кражи не только наносят ущерб государству, но и создают аварийные ситуации, угрожая безопасности водителей и пешеходов", - говорится в сообщении.
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