Дорожные работы возобновят на мосту Тауелсиздик в Астане

С 18 по 24 июля планируют продолжить укладку асфальта на мосту Тауелсиздик в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Из-за с погодных условий с 14 июля работы были приостановлены и проезд был обеспечен.

"С 23:00 18 июля до 1:00 24 июля планируется частично перекрыть проезжую часть на мосту Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом движение будет обеспечено по одной из сторон моста в обоих направлениях", - уточнили в акимате.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут