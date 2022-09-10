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  • Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива
pixabay.com Сегодня, 06:35
206
Фото: pixabay.com

Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива

Дорожные компании Западно-Казахстанской области вынуждены приостановить работу. Из-за дефицита дизтоплива срываются сроки строительства не только областных, но и республиканских трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сейчас на заправочных станциях региона солярки осталось на неделю. Еще одна проблема – дефицит битума. К тому же около трети из того, что завозят, не соответствует стандартам. 350 километров дорог планировалось построить и отремонтировать в Западно-Казахстанской области в этом году.

Уже сентябрь, но даже половины этого объема не выполнено. Из-за нехватки вагонов не запасли щебень, его возят из Актобе. А с июля перестал поступать битум из Актау.

"Компания очень большая, соответственно, ежедневная потребность в ГСМ порядка 40-50 тонн. Сейчас в связи с дефицитом такого объема нет, работы приостановлены", - отметил руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Айдар Менеев.

На заправках лимит. Для легкового транспорта по предельно установленной цене в 260 тенге в одни руки отпускают до 100 литров, для спецтехники – не больше 300. Заливать сверх лимита в цистерну солярку предлагают уже по 450 тенге.

"Заводы останавливаются на ремонт, в связи с этим перебои идут. Это ежегодно в такое время у нас, постоянно замечается данная ситуация. Но хочу отметить, что в этом году на 20% потребление топлива в регионе выросло", - сказал руководитель Управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев.

В подвешенном состоянии и перевозчики, в том числе предприятия, обслуживающие пассажирские маршруты. Покупать солярку по 450 тенге нерентабельно. Удорожание топлива ведёт к скачку цен и на стройматериалы, застройщики не укладываются в смету.

Регион потребляет в месяц 20 тысяч тонн дизтоплива. По заявкам АЗС поступают небольшие партии по 500 тонн, ситуации с ГСМ они не меняют. Сейчас, по данным Управления энергетики и ЖКХ, бензина марки Аи-92 в области осталось всего на три дня, дизеля – на неделю.

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Сегодня, 06:35
206
Журналист

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