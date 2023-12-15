Дорожную карту по защите прав несовершеннолетних разработали в Алматы

Прокурорами Алматы разработана дорожная карта по защите прав несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

Под председательством прокурора города Серика Карипбекова состоялось межведомственное совещание по вопросам соблюдения и применения уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних и эффективности принимаемых мер по профилактике семейно-бытового насилия.

"Прокурор города отметил неэффективную профилактическую работу. Выявлены нарушения по обеспечению безопасности детей в школах, организации питания, летнего отдыха, а также факты хищения бюджетных средств. По итогам заслушаны предложения для включения в Дорожную карту по вопросам профилактики правонарушений, представлен разработанный прокуратурой города QR-код "prokuror _almaty_bala_korgau", направленный на выявление нарушений прав несовершеннолетних и принятия мер по их защите", - сообщили в прокуратуре.

В заседании приняли участие Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева, заместитель акима города Асем Нусупова, уполномоченные государственные и правоохранительные органы, представители духовенства, неправительственных организаций.