  • 9 Августа, 16:25
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Дорожную карту по созданию инфраструктуры для электромобилей утвердили в Казахстане

Сегодня, 15:24
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autostat.ru Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24
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Фото: autostat.ru

АО "Жасыл Даму" к настоящему моменту реализован проект по развитию инфраструктуры электрозаправочных станций в крупных городах страны и по трассе "Алматы – Астана", передает BaigeNews.kz со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Правительство РК поддерживает меры по улучшению условий для использования электротранспорта. Для  дальнейшего поступательного развития сети ЭЗС Кабмин в июле т.г. утвердил Дорожную карту по созданию необходимой инфраструктуры для электромобилей во всех крупных городах республики к 2029 году.

Дорожная карта предусматривает нормативные и технические требования в части проектирования и обустройства необходимой инфраструктуры, производства отечественного оборудования для зарядки электромобилей, а также определения потребности в зарядных станциях для электромобилей и мест их установки.

Также предусмотрено внедрение различных стимулирующих мер и механизмов по развитию использования электромобилей и соответствующей инфраструктуры.

По информации ведомства, на сегодняшний день в Казахстане налажен выпуск легковых электромобилей JAC iEV7S и Kia EV6. По данным Бюро национальной статистики АСПИР РК компанией ТОО "СарыаркаАвтоПром" с 2016 года произведено 140 электромобилей.

Также с 2024 года планируется запуск производства электромобиля Hyundai IONIQ (ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan").

На сегодняшний день, в Астане насчитывается 51 ЭЗС, в Алматы – 52, в городах Павлодар и Актау, а также на автодороге Астана – Щучинск – по одной станции подзарядки. Помимо этого, в стране есть ряд электрозаправочных станций, установленных частными лицами и субъектами бизнеса.

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