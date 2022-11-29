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  • Дорожное полотно Защитинского путепровода треснуло из-за морозов
yk.kz Сегодня, 03:16
158
Сегодня, 03:16
158
Фото: yk.kz

Дорожное полотно Защитинского путепровода треснуло из-за морозов

Вследствие резкого понижения температуры воздуха (на пике -37С) на дорожном полотне Защитинского путепровода образовалась поперечная деформационная трещина асфальто-бетонного покрытия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Повреждение не представляет угрозы несущим конструкциям моста, причинение какого-либо ущерба исключается.

При наступлении благоприятных погодных условий трещина будет устранена путём проливки битумной мастикой, сообщают в "Таза Оскемен".

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#мост #мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:16
158
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