Дорожное полотно на трассе "Атырау – Уральск" вскрыли из-за опасности подтопления сёл

В Атырауской области из-за опасности подтопления населённых пунктов Махамбетского района специалистам пришлось вскрыть дорожное полотно на 44-м километре тарссы "Атырау – Уральск", в районе Сарайшыка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб региона по ЧС.

"В настоящее время на автотранспорте можно добираться в Уральск через село Х.Ергалиев Исатайского района с выходом в Махамбетский район и далее по трассе "Атырау-Уральск". Также, по дороге областного значения "Атырау-Индер", с переходом через мост в районе с. Ортакшыл (Махамбетский район) на трассу "Атырау-Уральск"", — говорится в сообщении.

Из Махамбетского района в Атырау и обратно можно ездить по трассе "Атырау-Индер" через мост в районе села Ортакшы

Напомним, за последние сутки уровень воды в реке Жайык в Махамбетском районе области поднялся сразу на 8 см, составив 1008 см. По данным на 18 мая, 223 человека, заранее эвакуированных из села Талдыколь Махамбетского района, проживают в эвакопункте на базе колледжа АПЕК. Среди них 142 ребенка, 8 беременных женщин и 9 человек с ограниченными возможностями.