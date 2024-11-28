  • 28 Ноября, 19:18
  • BAIGENEWS

Дорожники закончили ремонт трассы Жезказган – Петропавловск

Уложены нижний и верхний слой дорожного покрытия.

Сегодня, 17:58
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: pixabay.com

В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, что завершён средний ремонт участка автомобильной дороги Жезказган – Петропавловск на 409–445 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Общая протяженность участка составила 36 км.

"В рамках ремонта выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия на всём протяжении участка", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Напомним, ранее стало известно, что ключевой участок трассы Жаркент – Хоргос открыли в области Жетысу.

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