Дорожники приступили к восстановлению трассы Кульсары — Атырау

Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев отметил, что по Жылыойскому району наблюдается позитивная динамика: уровень воды постепенно падает, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По Жылыойскому району за последние несколько дней наблюдается положительная динамика. Уровень воды упал более чем на 50 сантиметров. Начаты восстановительные работы на трассе Кульсары – Атырау. Также ведётся работы по очистке мусора, который принёс с собой паводок. Продолжаются работы по откачке воды. Идёт восстановление подачи электричества на ранее подтопленных участках", — сказал Руслан Жумагазиев на брифинге Республиканского информационного штаба.

По его словам, в районах, где отошла вода акиматы проводят сборы обращений от граждан по причинённому ущербу. 230 сотрудников полиции обеспечивают безопасность в Жылыойском районе.

В регионе также начаты масштабные берегоукрепительные работы на реке Урал и прилегающих к ней территориях.

"За 6 дней уложено 101 километров берегоукрепительных дамб из запланированных 215. Для этих целей привлечено 981 единица техники, 3182 тысячи работников различных организаций и порядка 3,5 тысяч волонтёров", — проинформировал спикер.

Аналогичные работы продолжаются в Махамбетском районе, где требуют реконструкции 64 километра дамб. Из них уже реконструировано 50 километров. Дополнительно возведено 15,2 километра дамб. Участие принимают 3,5 тысячи волонтёров, порядка 350 военных и 226 единиц техники.

В Индерском районе построено 20 километров дамб, участие принимают 540 волонтёров и 86 единиц техники.

Для ускорения выхода воды из реки Урал в Каспийское море по поручению акима Атырауской области ведутся дноуглубительные работы на устье Урало-Каспийского канала.