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Дорожники обратились к автомобилистам из-за погодных условий

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baigenews.kz Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28
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Фото: baigenews.kz

В "КазАвтоЖол" просят пользователей республиканских автомобильных дорог соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz.

"В Мангистауской и Актюбинской областях ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах. В Костанайской и Акмолинской областях наблюдается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.

В горных районах Жамбылской области возможность возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

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