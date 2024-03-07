Дорожники обратились к автомобилистам из-за погодных условий

В "КазАвтоЖол" просят пользователей республиканских автомобильных дорог соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz.

"В Мангистауской и Актюбинской областях ожидается туман. Возможно ограничение видимости на автодорогах. В Костанайской и Акмолинской областях наблюдается усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек.



В горных районах Жамбылской области возможность возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.