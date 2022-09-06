Дороже 450 тенге сахар в Казахстане продавать не будут – Жумангарин

Правительство выделит казахстанским производителям сахара деньги для закупа трёхмесячного объёма бразильского тростникового сахара, сообщил Заместитель Премьер-Министра – Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

В результате, объёмов продукции будет достаточно, чтобы покрыть потребности всего Казахстана. По словам вице-премьера, руководители заводов дают гарантии, что на протяжении года сахар с предприятий будет продаваться не дороже 450 тенге за килограмм.

"Уже в сентябре мы передадим заводам финансы и в ближайшие три месяца они будут обеспечены сырьем для производства. Ну, и сейчас ситуация благоприятная, так-как у нашего северного соседа хороший урожай свёклы и сахара, поэтому мы не ожидаем повышения цен на сахар. Более того, не ожидаем повышения цен на другие виды продуктов. У нас (ожидается) большой урожай зерна – цена постепенно падает. А это является основой для производителей мяса и яиц. Мы в сентябре подпишем четкий меморандум по стабилизации цен на год", - заявил глава ведомства.

Почему дорожает сахар, мы писали ранее. Это происходит по всему миру и Казахстан — не исключение.

По данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в июле составила 15 процентов, а если смотреть отдельно по социально значимому продовольствию, то рост цен составил 18,7 процента, а по сахару - увеличение к концу июля превысило 89 процентов.