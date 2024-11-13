  • 14 Ноября, 00:49
  • BAIGENEWS

Дорогу затопило в центре левобережья Астаны

Вчера, 23:25
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: скриншот видео

В жилом районе левобережья Астаны затопило дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.

Судя по видео, вода залила дорогу на всю ширину в обоих направлениях и водители автомобилей проезжают по огромной луже. 

Как сообщили в "Астана Су Арнасы", произошла утечка воды из колодца. 

"Аварийная бригада локализовала утечку. Сейчас рабочие очищают проезжую часть. В жилых домах есть водоснабжение, отключений не было", – заверили в компании.

Надо отметить, что в настоящее время температура воздуха на улице в Астане составляет семь градусов мороза.

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