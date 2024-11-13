Дорогу затопило в центре левобережья Астаны
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
158Фото: скриншот видео
В жилом районе левобережья Астаны затопило дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.
Судя по видео, вода залила дорогу на всю ширину в обоих направлениях и водители автомобилей проезжают по огромной луже.
Как сообщили в "Астана Су Арнасы", произошла утечка воды из колодца.
"Аварийная бригада локализовала утечку. Сейчас рабочие очищают проезжую часть. В жилых домах есть водоснабжение, отключений не было", – заверили в компании.
Надо отметить, что в настоящее время температура воздуха на улице в Астане составляет семь градусов мороза.
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