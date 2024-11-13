Дорогу затопило в центре левобережья Астаны

В жилом районе левобережья Астаны затопило дорогу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98.

Судя по видео, вода залила дорогу на всю ширину в обоих направлениях и водители автомобилей проезжают по огромной луже.

Как сообщили в "Астана Су Арнасы", произошла утечка воды из колодца.

"Аварийная бригада локализовала утечку. Сейчас рабочие очищают проезжую часть. В жилых домах есть водоснабжение, отключений не было", – заверили в компании.

Надо отметить, что в настоящее время температура воздуха на улице в Астане составляет семь градусов мороза.